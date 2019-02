Ulkomaat

”Liikemiehet” yrittivät vaientaa siepatun toisin­ajattelijan tyttären Tukholmassa – Ruotsi tutkii Pekingin-suu

Ruotsin

Tammikuussa

Keskustelujen

Angela Gui

Ruotsin ja Kiinan kipupisteet

Ruotsin

1. Gui Minhain sieppaus

2. Jyrkkäsanainen suurlähettiläs

3. Turistien ulosheitto

4. Huumorivideo televisiossa