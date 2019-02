Ulkomaat

Itsemurhapommittaja tappoi ainakin 40 sotilasta Intian Kashmirissa

Ainakin

Intian

44 puolisotilaallisten poliisijoukkojen jäsentä kuoli itsemurhapommittajan iskussa Intian Kashmirissa torstaina, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.Kyseessä on vakavin isku hallituksen joukkoja vastaan Intian ja Pakistanin välejä kiristäneen 30 vuotta kestäneen konfliktin aikana.Yli 70 ajoneuvosta koostuva turvallisuusjoukkojen saattue oli matkalla Srinagarin kaupungista Jammuun, kun hyökkääjä ajoi saattuetta päin räjähteillä ladatulla autolla. Hyökkääjä osui bussiin, jonka kyydissä oli kymmeniä sotilaita.Räjähdys romutti useita autoja ja tappoi ainakin 44 sotilasta. Uhriluvun uskotaan nousevan.Pakistanilainen islamistiryhmä Jaish-e-Mohammad on ottanut hyökkäyksen nimiinsä, paikallinen media kertoo uutistoimistojen mukaan. Jaish-e-Mohammadin tavoitteena on liittää Kashmir Pakistaniin.ja Pakistanin rajalla sijaitseva Kashmir on jo vuosikymmeniä ollut kahden ydinasevaltion kiistakapula. Molemmat väittävät Kashmirin kuuluvan itselleen.Intia syyttää Pakistania militanttijoukkojen tukemisesta iskuissa Intian hallintoa vastaan. Pakistan taas väittää vain antavansa diplomaattista ja moraalista tukea Kashmirissa asuville muslimeille, jotka haluavat päättää itse asioistaan.Edellinen suuri isku tapahtui vuonna 2016, kun militantit hyökkäsivät Intian armeijan leiriin Kashmirissa, ja tappoivat 19 sotilasta. Pakistan kiisti osallisuutensa iskuun.