Kuka?

Simon Anholt



Strategiakonsultti, joka on neuvonut yli 50 maan hallituksia muun muassa ulkosuhdekysymyksissä.



Aloitti uransa mainosmiehenä, ennen kuin hänen tutkimuksensa maabrändeistä rupesi kiinnostamaan kansainvälisesti. On kutsuttu maabrändi-käsitteen isäksi.



Osallistui Suomen maakuvatyöryhmän työhön vuonna 2008.



Perusti vuonna 2014 The Good Country Index -maavertailun, joka mittaa maiden tuottamaa hyvää.



Anholtin aloitteisiin kuuluu myös Good Country; virtuaalivaltio, joka pyrkii edistämään esimerkillistä kansainvälistä yhteistyötä.