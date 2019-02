Australian tulvien mutavedet uhkaavat Isoa valliriuttaa – Korallit jäävät vaille valoa ja myrkyllinen meritähti syö niitä

Ulkomaat

Australian tulvien mutavedet uhkaavat Isoa valliriuttaa – Korallit jäävät vaille valoa ja myrkyllinen meritäht

Mutaiset

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iso v

alliriutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isolle