Ulkomaat

Neuvostoliitto vetäytyi Afganistanista 30 vuotta sitten – Vielä 1980-luvulla miehityksen todettiin ansaitsevan

Moskova

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moskovan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neuvostojoukot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pian

Kun

Rauhanneuvotteluja