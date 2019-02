Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn sisäinen kriisi syvenee: Intian-osastolla kastiin perustuvaa nöyryytystä ja syrjintää

Ulkomaat

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn sisäinen kriisi syvenee: Intian-osastolla kastiin perustuvaa nöyryytystä ja syrji

Ihmisoikeusjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alempaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Intian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy