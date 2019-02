Ulkomaat

Ruotsi antoi pullan, Suomi lisäsi hillon – Miksi Ruotsissa ei ole kuultukaan meidän tavastamme syödä laskiaisp

Ruotsalaisparat.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laskiaispullakulttuuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On hyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heillä on tähän aikaan vuodesta yksi keskustelunaihe vähemmän kuin meillä. Ei voi kysyä, syötkö laskiaispullasi hillolla vai mantelimassalla.Ruotsalaiset ovat valintansa tehneet: aina mantelimassaa. Hilloversiosta eivät ole kuulleet edes monet leipurit, saatikka kaduntallaajat. Asuttuani Ruotsissa yli vuoden en ole nähnyt yhtään hillopullaa, vaikka laskiaispullakausi kestää monta kuukautta.Äskettäin yksi kahvilanpitäjä kyllä kysyi, haluaisinko ”suomalaisen laskiaispullan”. Mutta ei niitä sitten ollutkaan. Suklaakermavaahtoversiota olisi löytynyt.Otin perinteisen laskiaispullan eli rakennelman, jossa viisisenttinen kermavaahtopatja kannattelee kolmioksi leikattua pullahattua. Vaahdon alta pohjapullan syövereistä pursusi kielelle riittävä määrä hyökkäävän makeaa mantelimassaa.tuli Suomeen Ruotsista. Tai oikeammin: se kulkeutui Länsi-Ruotsista Itä-Ruotsiin. Ensimmäinen kirjallinen merkintä on turkulaisesta häärunosta vuodelta 1689, jolloin Turku oli suurvalta-Ruotsin itäpuoliskon tärkeä kaupunki. Mistä me sen hillon keksimme?Tarinaan tiivistyy kaksi Suomen ja Ruotsin historiallista eroa, joista ensimmäinen on taloudellinen. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli pitkään Ruotsia köyhempi maa.Tätä selitystä tarjoaa ruokakirjailija ja -toimittaja Tiina Rantanen. Laskiaispullat yleistyivät Suomessa aikana, jolloin markettien valikoima ei pannut päätä pyörälle. Mantelimassa oli kallista luksusta. Hilloa sai aina, usein myös omista puskista.Rantanen pitää mahdollisena, että hilloresepti on levinnyt talosta taloon ja suusta suuhun. Säästövinkki löytyy esimerkiksi Me-lehden vuoden 1974 laskiaisjutusta: ”Herkullisia ovat sellaisetkin pullat, jotka täytetään muuten kuten laskiaispullat, mutta mantelimassan asemasta käytetään mansikka- tai vadelmahilloa.”soittaa myös aikalaistodistajalle. Perinteikkään Ekbergin leipomokahvilan toimitusjohtaja Maj-Len Ekberg muistaa, että hänen lapsuudessaan 1950-luvulla laskiaispullat syötiin mantelimassalla täytettyinä, syviltä lautasilta, kuuman maidon kera ja ilman kermavaahtoa.Ekberg on varma, että varalli­suuserot ovat vain yksi selitys hilloarvoitukselle. On kyse myös mausta. Ruotsalaiset ovat suomalaisia selvemmin äkkimakean ystäviä, ja mantelia esiintyy useissa ruotsalaisten suosikkileivoksissa. Maj-Len Ekberg pysyttelee itse mantelissa, mutta ymmärtää hillopuoluetta.”Tämän myöhemmin lisätyn kermavaahdon kanssahan hillo sopii oikeastaan paremmin.”Makueroselityksen puolesta puhuvat myös myyntiluvut. Fazer myy hillopullia kaksinkertaisesti mantelipulliin nähden. Hillo tuli pulliimme ehkä korvikkeena, mutta maun vuoksi se jäi.