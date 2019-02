Ulkomaat

Ranskalaismedia: Auto ajoi keltaliivien mielenosoitukseen, kolme loukkaantunut

Ainakin

France 24:n

kolme ihmistä on loukkaantunut auton ajettua keltaliivien mielenosoitukseen Rouenin kaupungissa Ranskassa, twiittaa paikallinen media France 24.Alustavien tietojen mukaan kuljettaja olisi ajanut tahallaan väkijoukkoon. Ranskalaismedian mukaan auto oli keskellä mielenosoitusta, kun matkustajan paikalla ollut henkilö oli avannut oven ja huutanut keltaliiveille. Sen jälkeen kuljettaja on kiihdyttänyt väkijoukkoon.twiittaamissa kuvissa ja videoissa uhrit on peitetty lämpölakanoilla ja pelastusviranomaiset auttavat heitä. Ranskalaismedian mukaan loukkaantuneet olisivat keltaliivien mielenosoittajia.Keltaliivien mielenosoitukset ovat jatkuneet Ranskassa jo kuukausia. Nyt on meneillään 14. mielenosoitusviikonloppu.Rouenin kaupunki sijaitsee Seinen rannalla, noin 130 kilometriä Pariisista luoteeseen.