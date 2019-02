Ulkomaat

Trumpin kehuma ulkoministeriön tiedottaja ei haluakaan Yhdysvaltain YK-lähettilääksi

Fox-televisiokanavan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nauert

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nauert