Ulkomaat

Hai puri palan irti surffaajan jalasta Australiassa – samalla alueella katosi myös uimari tänä viikonloppuna

Hai puri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Belongil Beach

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikallismediat