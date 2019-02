Saudi-Arabian kruununprinssi sai Pakistanissa hurmioituneen vastaanoton, mukana yhdeksän miljardin euron sijoitussalkku

Ulkomaat

Saudi-Arabian kruununprinssi sai Pakistanissa hurmioituneen vastaanoton, mukana yhdeksän miljardin euron sijoi

Saudi-Arabian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Islamabadiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saudi-Arabian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2001