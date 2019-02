YK: Jemenin hallitus ja huthikapinalliset pääsivät yhteisymmärrykseen joukkojen uudelleensijoittelun ensimmäisestä vaiheesta

Ulkomaat

YK: Jemenin hallitus ja huthikapinalliset pääsivät yhteisymmärrykseen joukkojen uudelleensijoittelun ensimmäis

Jemenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jemenin

hallituksen ja huthikapinallisten edustajat pääsivät sunnuntaina yhteisymmärrykseen niin kutsutun ensimmäisen vaiheen joukkojen uudelleensijoittelusta. Taustalla on YK:n tukema sopimus, jonka avulla sotivien osapuolten on tarkoitus poistua Hodeidan satamakaupungista.YK kertoi lausunnossa, että yhteisymmärrys on saavutettu, mutta ei kuvaillut tarkemmin, mistä osapuolet ovat sopineet.sota on jatkunut neljä vuotta. Vastakkain ovat Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallitus ja Iranin tukemat huthikapinalliset.Sodan runtelemassa Jemenissä on vakava ruokapula ja ihmiset kärsivät aliravitsemuksesta. Pelastakaa lapset -järjestön joulukuisen arvion mukaan jopa 85 000 jemeniläistä pikkulasta on kuollut nälkää.