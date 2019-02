Oikeuskiista Hitlerin synnyinkodista jatkuu – Itävallan valtio ei suostu maksamaan omistajalle oikeuden määräämää hintaa

Ulkomaat

Oikeuskiista Hitlerin synnyinkodista jatkuu – Itävallan valtio ei suostu maksamaan omistajalle oikeuden määrää

Oikeustaistelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/hitler-geburtshaus-republik-beruft-gegen-erhoehte-enteignungssumme/400411826

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hitler

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy