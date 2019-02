Ulkomaat

Putin aloitti linjapuheensa lupaamalla keskittyä sisäpolitiikkaan, lupasi lapsiperheille tukea

Venäjän

Vuonna

HS:n hetki hetkeltä seuranta:

Putin kehuu maataloustuotannon ja -viennin kasvulla. Tässä leveily ei ole aivan perusteetonta.



Nyt Putin kävisi kenestä tahansa suomalaisesta pääministeristä: kasvua on saatava aikaan työn tuottavuutta tehostamalla, kilpailukykyä parantamalla, vientiä kasvattamalla, yritysilmapiiriä parantamalla, lainsäädäntöä korjaamalla, infrastruktuuri-investoinneilla ja panostuksella korkeaan teknologiaan.



Nopeat internetyhteydet kaikkiin kouluihin, vaatii Putin.



Videotaulut otettiin käyttöön ensi kerran. Ei ydinaseita, vaan maisemia uusista kansallispuistoista esimerkkinä asianmukaisesta ympäristöasenteesta.



Seuraavaksi presidentti ryhtyy vaatimaan korjausta jätehuoltoon, jonka tiimoilta kaatopaikkojen liepeillä on järjestetty jo lähes vuoden ajan runsaasti mielenosoituksia.



Ottaa lasten leukemian esimerkiksi taudista, jonka paranemisennuste on hyvä mutta jonka hoitamiseen perheet ovat joutuneet hakeutumaan hoitoon ulkomaille, koska teknologiaa ei Venäjällä ole riittävästi.



Jaa



Sitten terveydenhuollon ongelmiin. Jonoja lääkäriin on lyhennettävä ja julkiset terveydenhuollon palvelut taattava joka kylässä.



Nyt eläkeläisiin: eläkkeiden irrottaminen elinkustannusindeksistä ymmärretään Putinin mukaan "huijaukseksi" ja hän sanoo ymmärtävänsä tätä näkemystä. Eli korotuksia eläkkeisiin luvassa.



Putin sanoo kannattavansa mikroluottoja kansalle, Nabiullina näyttää synkältä.



Keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina pyörittää kieltään huulien takana. Maailman tämän hetken kenties tiukin keskuspankkiiri ei ole varsinainen elvyttäjä.



Putin luettelee perhetukiohjelman vaatimat miljardit ja vakuuttaa hallituksen löytävän ne. Pääministerin ja valtiovarainministerin päät näyttävät hieman tärisevän.



Sitten parempia korvauksia invalideille. Ja sitten iskulause: "Enemmän lapsia, vähemmän veroja."



Presidentti ryhtyi lupailemaan parempia lapsilisiä.



Putin julistaa kansallisen kehitysohjelman ja lupaa resursseja, koska "edellisten vuosikymmenten virheitä" ei pidä toistaa ja ihmisiä ei kiinnosta byrokratia vaan "mitä todella tehdään" kansalaisten elintason parantamiseksi.



Putin pöntössä ja lupaa keskittyä sisäpolitiikkaan, sosiaalipolitiikkaan ja talouteen.



Ministerituolit täynnä, pääministeri Medvedev saapui viimeisenä.



Paikalla on myös bändi, fanfaarit ja kansallishymni luvassa livenä.



Toimittajia on paikalla yli 700 ja sitten vielä ulkovaltojen edustjat, yhteensä yli 2000 kuulijaa.



Tälläkin kertaa, kuten vuosi sitten, paikalle on raahattu jättimäiset videotaulut. Nähdäänköhän tällä kertaa videoita uusista ydinaseista?



