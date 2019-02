Etelä-Korean hallitus yritti rajoittaa k-pop-tähtien näkyvyyttä, koska he ovat liian samannäköisiä – fanit raivostuivat

Ulkomaat

Etelä-Korean hallitus yritti rajoittaa k-pop-tähtien näkyvyyttä, koska he ovat liian samannäköisiä – fanit rai

Etelä-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arvostelijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

hallituksen mielestä teinien ihailemat k-pop-tähdet ovat liian samannäköisiä ja ongelma on, että nuoret fanit haluavat näyttää aivan idoleiltaan. Se on johtanut kauneusleikkausten yleistymiseen nuorten keskuudessa.Maan tasa-arvo- ja perheministeriö yrittikin monipuolistaa kauneusihanteita ja ohjeisti lauantaina televisioyhtiöitä rajoittamaan k-pop-tähtien ruutuaikaa, kertoo The Korea Times http://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=263954 ”Ovatko laulajat television musiikkiohjelmissa kaksosia? He näyttävät todella identtisiltä”, ministeriö totesi ohjeistuksessaan.Ministeriö joutui kuitenkin tällä viikolla perumaan osan ohjeistuksistaan, koska ne herättivät niin suurta vastustusta fanijoukkojen keskuudessa, kertovat uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalaislehti The New York Times https://www.nytimes.com/2019/02/20/world/asia/k-pop-identical-korea.html?action=click&module=Latest&pgtype=Homepage vertasivat ohjeistusta sensuuriin, joka rajoitti monin tavoin ilmaisunvapautta Etelä-Koreassa sotilasdiktatuurin aikana 1960–80-luvuilla.”Tasa-arvoministeriö sanoo, että k-pop-idolit eivät saisi esiintyä yhdessä televisiossa, koska he ovat kaikki laihoja, kauniita ja vaaleaihoisia. Miten tämä eroaa määräyksistä, jotka koskivat hiusten ja hameen pituutta Chun Doo-hwanin https://www.hs.fi/haku/?query=chun+doo-hwanin sotilasdiktatuurin aikana?” kysyi oppositiopoliitikko Ha Tae-keung https://www.hs.fi/haku/?query=ha+tae-keung Facebook-päivityksessään Korea Timesin mukaan.Ministeriö pyysi anteeksi aiheuttamaansa ”tarpeetonta sekaannusta”. Se totesi, että tarkoitus oli vain kiinnittää huomiota ulkonäkökeskeisyyden terveysvaikutuksiin ja että ohjeistuksen noudattaminen on televisioyhtiöille vapaaehtoista.

Eteläkorealainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy