Trumpin julistama hätätila on vain yksi 32:sta – vanhin täyttää kohta 40 vuotta, ja WTC-iskuja seurannut hätätilakin on yhä voimassa

Ulkomaat

Trumpin julistama hätätila on vain yksi 32:sta – vanhin täyttää kohta 40 vuotta, ja WTC-iskuja seurannut hätät

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pisimpään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleensä

Vain

Kaikki