Syyrian ja Irakin pakolaisleireillä elää luultavasti myös suomalaisia jihadistien lapsia – Pitääkö Suomen ottaa vastaan Isis-taistelijoiden perheenjäseniä?

Syyrian ja Irakin pakolaisleireillä elää luultavasti myös suomalaisia jihadistien lapsia – Pitääkö Suomen otta

Syyrian ja Irakin pakolaisleireillä on varsin todennäköisesti jihadistien lapsia, joiden vanhemmista toinen tai kumpikin on suomalainen. Suomen viranomaisten karkean arvion mukaan konfliktialueella on voinut syntyä jopa toistakymmentä lasta, joilla on kytkös Suomeen.