Ulkomaat

Ainakin 70 kuoli Dhakan vanhassa osassa raivonneessa tuli­palossa Bangladeshissa – kemikaalit lietsoivat liekk

Ainakin

Palo alkoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuli levisi nopeasti