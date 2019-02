Pohjois-Korean Italian-lähettiläs loikkasi länteen, mutta teini-ikäinen tytär joutui palaamaan diktatuuriin – ”Suuri vaara joutua kidutetuksi”

Ulkomaat

Pohjois-Korean Italian-lähettiläs loikkasi länteen, mutta teini-ikäinen tytär joutui palaamaan diktatuuriin –

Pohjois-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähdöllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Korean