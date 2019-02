Ulkomaat

Lentäjää ei päästetty ohjaamoon Japanissa juopottelun vuoksi

Japanilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina puhalluskokeessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuonna

All Nippon Airways ilmoitti perjantaina, että se oli joutunut viivästyttämään yhtä kotimaanlentoaan aiemmin tällä viikolla, kun alkoholia juonut lentäjä ei läpäissyt puhalluskoetta.Viime aikoina lentäjien alkoholin käyttö on saanut Japanissa runsaasti julkisuutta. Maa onkin uudistanut lainsäädäntöään hillitäkseen lentäjien alkoholinkulutusta. Ennen lakiuudistusta Japani ei vaatinut puhallustestejä eikä laki asettanut lentäjien alkoholinnauttimiselle rajoja ennen lentoa.reputtaneen All Nippon Aiwaysin lentoperämiehen oli määrä lentää Boeing 777:llä Japanin Kobesta pääkaupunkiin Tokioon. Kyydissä piti olla 322 matkustajaa.Perämies ei kuitenkaan läpäissyt puhalluskoetta. Hän kertoi nauttineensa olutta ja muuta alkoholijuomaa hotellihuoneessaan kuusi tuntia ennen lentoa. Lento viivästyi yli tunnin, kun lentoperämiehelle piti hankkia sijainen.Lentoyhtiö sanoi toimivansa tapauksen suhteen ankarasti. Se on kieltänyt lentäjiltään ja lentoperämiehiltään alkoholin juomisen 24 tuntia ennen lentoa.All Nippon Airways kertoi, että sen krapulainen lentäjä oli aiheuttanut useiden lentojen viivästymisen.