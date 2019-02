Ulkomaat

Venezuelan sotilaat avasivat tulen Brasilian rajalla, yksi siviili kuoli ja useita haavoittui

Venezuelan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ampumisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppositiojohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy