Ulkomaat

Amerikkalaisesta pikaruoasta on tullut Pakistanissa statussymboli, johon vain harvalla on varaa

Islamabad

Pakistanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikaruoan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Länsimaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikaruoan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

McDonald’s,

Hampurilaisten

Hieman

Islamabadin