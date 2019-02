Vuosikymmenien kiista Chagosin paratiisisaarista ratkeamassa: Toimiko Britannia väärin, kun se vei saaret Mauritiukselta ja pakkosiirsi asukkaat USA:n tukikohdan tieltä?

Ulkomaat

Vuosikymmenien kiista Chagosin paratiisisaarista ratkeamassa: Toimiko Britannia väärin, kun se vei saaret Maur

Haagin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mauritiuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2016

Haagin kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy