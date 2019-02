Saudi-Arabia nimitti prinsessan uudeksi Yhdysvaltojen-suurlähettilääksi, edeltäjä lähti Jamal Khashoggin murhan jälkeen

Ulkomaat

Saudi-Arabia nimitti prinsessan uudeksi Yhdysvaltojen-suurlähettilääksi, edeltäjä lähti Jamal Khashoggin murha

Saudi-Arabia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saudi-Arabian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurlähettilään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy