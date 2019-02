Ulkomaat

Haagin tuomioistuin: Britannian tulee luopua pikaisesti Chagos-saarten hallinnasta

Haagin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chagossaaret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kansainvälinen tuomioistuin on päättänyt, että Britannian täytyy luopua Intian valtamerellä sijaitsevien Chagossaaren hallinnasta ”niin pian kuin mahdollista”, kertoo uutistoimisto AFP.Tuomioistuimen näkemystä pidetään merkkitapauksena keskustelussa, ovatko siirtomaa-ajan sopimukset suurvaltojen ja pienten maiden välillä laillisia, kun niiden solmimiseen vaikuttivat epätasapainoiset valtasuhteet.Noin 1,3 miljoonan asukkaan Mauritius vei saarikiistan Haagiin viime syksynä. Mauritiuksen mukaan Britannia painosti sitä luovuttamaan Chagossaaret vuonna 1965.sijaitsevat Malediiveista etelään. Saariryhmä koostuu noin 60 saaresta. Britannia on vuokrannut pääsaari Diego Garcian Yhdysvalloille, jolla on siellä suuri sotilastukikohta.1970-luvun taitteessa Britannia pakkosiirsi Chagossaarten asukkaat sotilastukikohdan tieltä. Chagoslaisia ja heidän jälkeläisiään on tätä nykyä noin 10 000.”Yhdistynyt kuningaskunta [Britannia] velvoitetaan saattamaan päätökseen Chagossaarten hallinta niin pian kuin mahdollista”, Haagin tuomioistuin totesi AFP:n mukaan. ”Siten Mauritius pystyy purkamaan siirtomaavallan alueellaan.”Haagin kansainvälisen tuomioistuimen näkemykset eivät ole sitovia. Niillä on kuitenkin suuri painoarvo, sillä kansainvälinen tuomioistuin on YK:n tärkein oikeudellinen elin.