Liuskekaasun poraaminen saattaa olla Kiinan lounaisosia ravistelleiden maanjäristysten takana, louhiminen toistaiseksi keskeytetty

Ulkomaat

Liuskekaasun poraaminen saattaa olla Kiinan lounaisosia ravistelleiden maanjäristysten takana, louhiminen tois

Useat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinalaisen

maanjäristykset ja niistä seuranneet kuolemantapaukset, loukkaantumiset ja mielenosoitukset ovat saaneet Kiinan lopettamaan liuskekaasun poraamisen maan lounaisosissa, Kiinan valtion uutistoimisto Xinhua raportoi.Maanantai-iltapäivänä Sichuanin maakunnan Rongxianin piirikunnassa maa järisi 4,9 magnitudin voimalla. Tuhansia rakennuksia vaurioitui, 12 ihmistä loukkaantui ja kaksi kuoli, Xinhua kertoo. Se oli jo kolmas yli 4 magnitudin järistys alueella kahden päivän sisällä.Tuhoisien maanjäristysten uskotaan johtuvan liuskekaasun poraamisesta. Kiinassa on maailman suurimmat liuskekaasuvarannot, ja niitä porataan vesisärötystekniikalla.Asiantuntijoiden mukaan järistykset voivat johtua myös luonnollisista syistä, mutta ”teollisen louhimisen” osuutta ei voida sulkea pois.”Turvallisuussyistä liuskekaasuyhtiöt ovat pysäyttäneet poraamistyön”, maakunnan viranomaiset sanovat Xinhuan mukaan.Global Times -lehden mukaan muutama tuhat paikallista asukasta kerääntyi sunnuntaina ja maanantaina paikallisen hallinnon toimiston eteen. He vaativat liuskekaasun poraamisen lopettamista alueella, sillä he uskovat särötyksen olevan syy järistyksiin.”Joitakin asukkaita tuli tänä iltapäivänä maanjäristyksen jälkeen, ja nyt he ovat rauhoittuneet ja lähteneet. Viranomaiset ovat vastanneet heidän pyyntöönsä”, paikallisviranomainen kertoo Xinhualle.Kiinan valtion energiayhtiöiden oli tarkoitus porata tänä vuonna edellisvuosia enemmän liuskekaasua osana maan sisäistä energiaturvallisuuden ohjelmaa.