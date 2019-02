Ulkomaat

Presidentti Eisenhowerin varoitus Koreoille 66 vuoden takaa on yhä ajankohtainen

”Kuolema

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paras tapa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eisenhowerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy