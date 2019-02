Ulkomaat

Diktaattorin tiukasti säädelty julkisuus­kuva säröilee kansain­välisen median edessä: Kim Jong-un ”saatiin kii

Pohjois-Koreassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juna­matka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Koreassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yritykset