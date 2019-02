Ulkomaat

Vaaditaanko brexitille lisäaikaa tai uutta kansanäänestystä? Suora lähetys brittiparlamentista käynnissä

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Mayn suunnitelmasta halutaan sitova

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Työväenpuolueen vaihtoehtoinen Brexit-suunnitelma

3. Äänestys toisesta kansanäänestyksestä

4. Brittien aseman turvaaminen EU:ssa