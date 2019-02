Ulkomaat

Maailman pienin poikavauva pääsi sairaalasta kotiin Japanissa – painoi syntyessään vain 268 grammaa

Vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Oikaisu klo 15:27: Jutussa luki aiemmin, että lapsi syntyi kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa. Hän pääsi BBC:n mukaan kotiin kaksi kuukautta lasketun ajan jälkeen.