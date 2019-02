Ulkomaat

Kiinan kommunisti­puolue patisti jäseniään: Älä usko henkiin ja haamuihin, usko Marxiin ja Leniniin

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karl Marxin