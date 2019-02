Ulkomaat

Oppositio: Venezuelan keskuspankista siirrettiin viime viikolla ainakin kahdeksan tonnia kultaa

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alvarado

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat