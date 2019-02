”Naisten oikeudet tulkitaan uhaksi valtarakenteita kohtaan” – Kymmenet naisjohtajat varoittavat tasa-arvon takaiskusta

Ulkomaat

"Naisten oikeudet tulkitaan uhaksi valtarakenteita kohtaan" – Kymmenet naisjohtajat varoittavat tasa-arvon tak

kolmekymmentä tunnettua naisjohtajaa eri puolilta maailmaa on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa he kertovat olevansa huolissaan naisten oikeuksien rapautumisesta. Allekirjoittaneiden joukossa on nykyisiä ja entisiä valtionpäämiehiä sekä tunnettujen kansainvälisten järjestöjen johtohenkilöitä.Naisjohtajat varoittavat siitä, että meneillään oleva poliittinen vastaisku valtioiden välistä monenkeskistä yhteistyötä vastaan uhkaa työllä ja tuskalla saavutettuja naisten oikeuksia. Allekirjoittajien mukaan eri puolilla maailmaa on alkanut nousta ajattelua, jossa naisten perusoikeuksien edistäminen nähdään haasteena vallanpitäjiä vastaan.”Näemme, että joissakin paikoissa naisten perusoikeudet tulkitaan [- -] uhaksi olemassa olevia valtarakenteita kohtaan. Tämä voi johtaa siihen, että vaivalla saavutettuja oikeuksia yritetään heikentää”, naisjohtajat kirjoittavat.tarvetta ”saavuttaa täysi sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen kaikilla osa-alueilla”.Allekirjoittajien joukossa on muun muassa Argentiinan entinen ulkoministeri Susana Malcorra https://www.hs.fi/haku/?query=susana+malcorra , Uuden-Seelannin entinen pääministeri Helen Clark https://www.hs.fi/haku/?query=helen+clark , YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu ja eteläafrikkalainen juristi Navi Pillay https://www.hs.fi/haku/?query=navi+pillay , pakistanilainen taloustieteilijä ja diplomaatti Shamshad Akhtar https://www.hs.fi/haku/?query=shamshad+akhtar , Irlannin entinen presidentti Mary Robinson https://www.hs.fi/haku/?query=mary+robinson ja Etiopian presidentti Sahle-Work Zewde https://www.hs.fi/haku/?query=sahle-work+zewde The Guardianille puhunut https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/28/rise-of-the-strongman-dozens-of-female-world-leaders-warn-womens-rights-being-eroded Argentiinan entinen ulkoministeri Malcorra sanoi, että uudet uhat naisten oikeuksia vastaan ovat ”kristallin kirkkaita” useissa maissa ja erityisesti niissä, missä oikeistopopulismi on nostanut valtaan ”macho-tyyppisiä vahvoja miehiä”. Hän mainitsi esimerkkinä Brasilian, Filippiinit, Italian sekä Itä-Euroopan maita.Hänen mukaansa esimerkiksi miesten vanhempainvapaita saatetaan pitää uhkana miehille, vaikka tosiasiassa kaikki voittavat. Hän mainitsee esimerkkinä myös Yhdysvallat, jossa naisten aborttioikeus on kokenut takaiskuja viime aikaisen poliittisen kehityksen vuoksi.Lue alta naisjohtajien avoin kirje kokonaisuudessaan.

Kirjeessä

naisjohtajat kertovat käynnistävänsä kampanjan, jossa he nostavat esille kannanottoja ja mielipiteitä naisten oikeuksista medioissa eri puolilla maailmaa.Ajatus syntyi viime vuoden YK:n yleiskokouksessa.Naisjohtajien mukaan naisten oikeudet on nimenomaan saavutettu valtioiden monenkeskisen yhteistyön avulla. YK:n yleiskokouksessa he tulivat siihen käsitykseen, että populistiseen politiikkaan liittyvä monenkeskisen yhteistyön vastustus uhkaa rapauttaa oikeuksia.”Meidän täytyy olla valmiina tuomaan ilmi kantamme. Muussa tapauksessa olemme sammakko, joka laitetaan kylmään veteen, jota lämmitetään, ja yllättäen huomaamme olevamme kiehuvassa vedessä. Meidän täytyy olla valmiita taistelemaan vastaan”, Malcorra sanoi Guardianille.