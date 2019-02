Sveitsissä 5 000 ihmistä saattaa saada luvan polttaa marihuanaa laillisesti – tarkoituksena saada pohjatietoa käyttörajoitusten höllentämiselle

Ulkomaat

Sveitsissä 5 000 ihmistä saattaa saada luvan polttaa marihuanaa laillisesti – tarkoituksena saada pohjatietoa

hallitus ilmoitti torstaina, että se saattaa antaa viidelletuhannelle asukkaalleen luvan polttaa marihuanaa laillisesti, kertoo uutistoimisto Reuters.Ryhmän kokemuksia käytettäisiin hyväksi tutkimuksissa, jotka olisivat apuna maan pohtiessa, millä keinoin kannabiksen laittoman viihdekäytön haittoja voitaisiin vähentää nykyisestä.Testiprojekti rajoittuisi vain kannabikseen, ja siihen saisivat osallistua ainoastaan aikuiset, jotka jo ovat kannabiksen käyttäjiä.on nyt sallittua käyttää kannabistuotteita, joissa on alle prosentti tetrahydrokannabinolia (THC), mikä on kannabiksen pääasiallinen vaikuttava aine.Tätä vahvempaa laitonta kannabista käyttää maan hallituksen arvion mukaan noin 200 000 ihmistä.Nykyiset, vuonna 1951 säädetyt lait ovat hallituksen mukaan johtaneet muun muassa yhä häiritsevämmäksi käyneeseen huumekauppaan kaupunkien julkisilla paikoilla. Tämä on lisännyt asukkaiden turvattomuuden tunnetta.”Tämän seurauksena jotkut kaupungit haluavat tutkia, miten kannabiksen kontrolloitu salliminen vaikuttaisi sen käyttöön sekä ihmisten ostokäyttäytymiseen ja terveyteen”, hallitus toteaa.Sveitsi suunnittelee myös lääkekannabiksen käytön helpottamista, mutta tätä pohditaan erillisenä asiana.monet Yhdysvaltain osavaltiot ovat höllentäneet marihuanan käyttöön liittyviä rajoituksia. Näin ne ovat voineet säästää lainvalvonnan menoissa ja saada lisätuloja huumeita verottamalla.Euroopassa kannabiksen käytön ovat muuttaneet lailliseksi Portugali ja Tšekki. Lisäksi Luxemburg pohtii huumeen laillistamista.