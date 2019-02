Ulkomaat

Laiska jää kotiin lauantaina - harva kehtaa pinnata siivoustalkoista Ruandassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

. Lauantaiaamu on tuskin valjennut, kun satojen ihmisten siivouspartio pelmahtaa kadulle Ruandan pääkaupungin Kigalin kylämäisessä lähiössä.Tämä on se päivä, jolloin aamu-unisia ei katsota suopeasti ja laiskurit piileksivät näkymättömissä:Itä-Afrikan ylängöillä sijaitseva Ruanda on ottanut kunnia-asiakseen vaalia siisteyttä ja valaa väestön yhteishenkeä. Siksi kaikkien täysi-ikäisten asukkaiden on osallistuttava ainakin joka kuukauden viimeisenä lauantaina talkoisiin.katkaisee pääkaupungin ulosmenotiet aamupäivän ajaksi. Haaviin ilman hyvää syytä jäävät autoilijat ja mopoilijat komennetaan mukaan panemaan paikkoja kuntoon. Kigalilaisia pidetään pahimpina lintsareina, mutta pääkaupunkilaisistakin yli 80 prosenttia osallistuu huhkintaan, virallinen selvitys kertoo.Kicukiron kaupunginosaan kuuluvan Gahangan kylässä on päätetty tällä kertaa tampata rankkasateiden pommittama hiekkatieosuus sileäksi."Vesakot pitää kitkeä penkalta. Tien sadeojitusta syvennetään, jotta vuolas vesi pääsee virtaamaan esteettä", vihreään verryttelytakkiin pukeutunut, Gahangan paikallisjohtajiin lukeutuvakertoo HS:lle. Päivää ennen lyödään lukkoon, millaiseen urakkaan voimat keskitetään, hän sanoo. Lähestyvistä talkoista muistutetaan megafonikuulutuksin.Yli miljoonan asukkaan Kigali levittäytyy yhdelletoista kukkulalle, ja ydinkeskusta on uudistumassa vilkkaaksi metropoliksi. Lähiöissä vallitsee maaseudun tunnelma, vaikka isot rakennushankkeet etenevät laitamille ilmeisen vääjäämättä.Gahangassa punerva, muhkurainen tie kaartaa jyrkästi mäennyppylältä alas laaksoon banaaniplantaasia kohti. Talkooväki vaeltaa durra- ja maissiviljelysten viertä.He järjestäytyvät noin kilometrin pituiseksi ketjuksi. Viidakkoveitset, kuokat, lapiot ja luudat alkavat heilua riuskasti., 24, käy ensimmäisten joukossa rikkakasvien kimppuun. Uwimana on sitonut paikalliseen tapaan vauvansa kangaskaistaleella selkään kiinni. Kun äiti kopauttelee kuokkaa, vauvakeinahtelee käärössä torkkuen."Lapset eivät haittaa tahtia. Osallistumme talkoisiin sen verran kuin voimat antavat myöten", Umiwana sanoo viitaten naisiin, jotka odottavat vauvaa tai kiikuttavat jälkikasvua reppuselässä.ei edes Uwimanan mukaan oikein löytyisi lapsenvahtia. "Kaikki yrittävät osallistua parhaansa mukaan. Tässä on kyse solidaarisuudesta ja isänmaallisuudesta", Umiwana kertoo.Umugandaksi kutsutun, palkattoman yhdyskuntapalvelun juuret ulottuvat perinteisiin. Niihin kuuluivat rakennustalkoot koko suvun ja kyläkunnan voimin. http://www.rgb.rw/index.php?id=37Perinnettä ruvettiin elvyttämään tutsivähemmistön kansanmurhan ja sitä seuranneiden alueellisten sotien ja pakolaiskaaoksen jälkeen. Verisesti pirstoutunut kansakunta kaipasi eheyttämistä. Tutseista menehtyi arviolta kaksi kolmannesta äärihutujen lietsomissa, järjestelmällisissä vainoissa 25 vuotta sitten.Nykyisenä kurinalaisena massatapahumana umuganda on jatkunut kymmenkunta vuotta. Ruandan hallituksen mukaan talkootyöt säästävät ainakin yli kaksikymmentä miljoonaa dollaria maailman köyhimpiin kuuluvan valtion budjetista. Esimerkiksi perusopetuksen yhdeksännen asteen luokkahuoneista yli puolet on rakennettu kansalaisvoimin.edistää Ruandan vaurastumista,, 32, päättelee. Tempaukset hyödyttävät jokaisen kukkaroa, kun omistaan ei joudu maksamaan, hän toteaa."Rakennamme kaikkein vähäosaisimpien naapurien taloja. Kuivatamme lampia ja lätäköitä, joissa malariaa levittävät hyttyset pesivät. Yleinen hygienia on kohentunut."Taaperoikäinen-poika tapittaa Kikundiron selkäpussukasta ihmisvirtaa.on ruandalaisten yleinen huolenaihe, mutta vakavien sairastumisten ja kuolintapausten määrä väheni toissavuonna yli puolella 2016 vuoteen verrattuna, hallituspuoleen The New Times -lehti kertoi helmikuussa. https://www.newtimes.co.rw/news/wanda-winning-malaria-fight.Ensihoitoa saadaan aiempaa useammin heti läheisissä terveyskeskuksissa. Niiden verkosto ulottuu yhä kattavammin pieniin yhteisöihin eikä sairas joudu taittamaan vaivalloista matkaa muualle. Myös kansanvalistuskampanjat ja hyttysverkkojen jakelu ehkäisevät tartuntoja.Laaksosta alkaa kantautua rytmikästä musiikkia. Aamupäivän parituntinen ruumiillinen urakka on ohi. Musiikki kutsuu asukaskokoukseen, FrançoiseKikundiro valottaa."Jos naapurien välillä on kytenyt pitkällinen riita tai aviopuolisot kiistelevät jatkuvasti, muut yrittävät sovitella. Pohdimme kokouksissa myös, mikä voisi olla seuraavien talkoiden kohde", Kikundiron kanssa samaa vauhtia tien harjalle kavunnut Ernestine Umiwana kertoo.mielestä talkoiden etuihin kuuluu naapureihin tutustuminen, mielipideselvitys kertoo., 37, on niittänyt viidakkoveitsellä risukkoa iloisenkirjavassa housu- ja paitayhdistelmässä. Osa miehistä on vetänyt ylleen virttyneitä t-paitoja ja työhaalareita. Jotkut huhkivat tyylitamineissa ja pikkutakeissa kuin juhlissa ikään.Talkoot tarjoavat tilaisuuden myös seurusteluun, Mutabazi huomauttaa. Lopussa saatetaan tanssahdella."Täällä tapaa tuttuja, joita ei ole toviin nähnyt. Kaikki ovat muutoin niin kiireisiä."Kokouksessa kuulee päivänpolitiikkaa, ja osallistujat voivat ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteisiin asioihin, mies toteaa.Nyt hiekkakentälle ryhmittyy silmäätekeviä vaikuttajia ja myös muutamia avustusjärjestöjen edustajia. Punaisen poolopaidan ja kumisaappaat pukenut kaupunginosan pormestariantaa puheenvuoroja halukkaille.Hänvalaa uskoa kansantalouden kohenemiseen ja köyhyyden väistymiseen. Elämänohjeita jaetaan."Teiniraskauksien välttämiseksi niin isän kuin äidin pitää antaa sukupuolivalistusta", eräs puhuja muistuttaa.Siivoustempaukset ja katukuvaan kuuluvat palkatut siistijät ovat kohottaneet Ruandan mainetta ympäristöystävällisenä ja roskattomana maana. Kahdesti kuussa Kigali viettää autottomia sunnuntaiaamupäiviä. Silloinkin pääteitä katkaistaan.Eikö talkoolauantaina jäisi joskus vain nukkumaan? Kysymys huvittaa kaikkia haastateltavia."Ei parissa työtunnissa ehdi väsyä", Françoise Kikundiro nauraa.Pinnaajilta peritään viittä euroa vastaava sakko. Muun muassa kahvin ja teen poimijoiden päiväpalkka on vajaa viidennes tästä.Yhden valtapuolueen ohjailema parlamentti on tosin pohtinut sakon korottamista. Kigalilaisilta voitaisiin vaatia kansanedustajien mielestä vaihtoehtoisia työpanoksia, jos ruumiillinen työ rasittaa kaupunkilaista liikaa. Osallistumisen yläikäraja on 65 vuotta."Sairastuminen tai muu hätätapaus hyväksytään poisjäännin syyksi", ansioikseen pyykinpesussa ja viljelypalstoilla naapureita auttava Ernestine Umiwana sanoo.LOPPU