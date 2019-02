Ulkomaat

Trump pääsi kävelylle todellisuuden kanssa ja sai karvaasti kokea, että Pohjois-Korean diktatuurin kulma­kivi

Pohjois-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Optimisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pessimisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanteeseen

Pohjois-Korea