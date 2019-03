Lähestyvä brexit pani brittijohtajat pyörtämään kovat kantansa: Jos erosopimus ei mene pian läpi, on edessä lykkäys tai jopa uusi kansanäänestys

Ulkomaat

Lähestyvä brexit pani brittijohtajat pyörtämään kovat kantansa: Jos erosopimus ei mene pian läpi, on edessä ly

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexitin

Labourin