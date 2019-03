Ulkomaat

Venäjän väkiluku kääntyi laskuun – Moskova jakaa äitiyspakkauksia innostaakseen perheitä lastenhankintaan

Moskova

Vähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moskovan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Synnytysten

Ganah

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Väestön

Väkilukua