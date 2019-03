Ulkomaat

Miljoonia euroja maksaneet Meksikon rajamuurin prototyypit tuhottiin Yhdysvalloissa

Kaivinkoneet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdeksän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prototyypit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti