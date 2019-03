Ulkomaat

Lähteet: Yhdysvallat ja Etelä-Korea aikovat supistaa jokakeväisiä suuria sotaharjoituksiaan

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy