SpaceX:n miehistökapseli telakoitui kansainväliselle avaruusasemalle – suora lähetys historiallisesta tapahtumasta käynnissä

Ulkomaat

SpaceX:n miehistökapseli telakoitui kansainväliselle avaruusasemalle – suora lähetys historiallisesta tapahtum

Yhdysvaltalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Kapselin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy