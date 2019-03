Ulkomaat

Yhdysvaltojen opioidikriisistä syytetty lääkeyhtiö saattaa hakeutua yritys­saneeraukseen välttyäkseen tuhansil

Kipulääke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005910130.html

Opioidit,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005292677.html

Yrityssaneeraukseen

Purduen