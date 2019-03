Ulkomaat

Lontoossa löydetty räjähteitä kahdelta lentokentältä ja Waterloon rautatieasemalta

poliisi on aloittanut terrorismin vastaisen tutkinnan julkisilta paikoilta tiistaina löytyneiden pienten räjähteiden takia, kertoo uutistoimisto Reuters.Poliisin mukaan räjähteitä on löydetty Heathrow’n lentokentän alueelta, London City Airport -lentokentän alueelta ja Waterloon rautatieasemalta.Poliisin mukaan kyse on ollut paketeissa olleista ”improvisoiduista räjähteistä”, jotka olisivat voineet aiheuttaa pieniä tulipaloja. Kukaan ei ole loukkaantunut räjähteiden takia.pyrkii selvittämään, kuka tai ketkä ovat räjähteiden takana. Tutkimuksia tehdään ainakin alustavasti siltä pohjalta, että eri puolilta kaupunkia löytyneet räjähteet liittyvät toisiinsa.Suur-Lontoon poliisitoimen mukaan tapaus ei vaikuttanut rautatieaseman tai lentokenttien liikenteeseen. Varotoimenpiteenä osa Lontoon Docklandsin alueella toimivasta metroliikenteestä keskeytettiin hetkeksi.