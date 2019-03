Ulkomaat

Järjestö: Irak kiduttaa ja tuomitsee ”epäreiluissa” oikeudenkäynneissä Isis-kytköksistä epäiltyjä lapsia

viranomaiset tuomitsevat Isis-kytköksistä epäiltyjä lapsia ”erittäin puutteellisissa” oikeudenkäynneissä, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch uutistoimisto AFP:n mukaan.Järjestön raportin mukaan lapsia vastaan käytetään oikeudessa heppoisia syytöksiä ja kiduttamalla saatuja tunnustuksia.Laaja raportti perustuu 29:n kurdien aluehallituksen pidättämän irakilaislapsen sekä heidän sukulaistensa, vanginvartijoiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden haastatteluihin.ilmoitti voittaneensa Isisin jo vuonna 2017, mutta on jatkanut terroristijärjestön epäiltyjen jäsenten oikeudenkäyntejä.”Isis-kytköksistä epäiltyjen lasten seulonta, tutkinta ja syyttäminen Irakissa ja Irakin Kurdistanissa on erittäin puutteellista ja johtaa usein mielivaltaisiin pidätyksiin ja epäreiluihin oikeudenkäynteihin”, Human Rights Watch kirjoittaa tiedotteessaan.Järjestön mukaan poikia pidätetään leireillä ja tarkastuspisteillä heikoin perustein. Heitä hakataan ja heille annetaan sähköshokkeja. Pojat eivät saa tavata perhettään tai asianajajia, ja heidät pakotetaan tunnustamaan Isisin jäsenyys, vaikka he eivät olisi koskaan liittyneet jihadisteihin.”He hakkasivat minua joka puolelle muoviputkilla. Ensin he sanoivat, että minun pitäisi sanoa liittyneeni Isisiin, joten myönnyin”, kuvaili kurdien turvallisuuspalvelun Asayishin pidättämä 14-vuotias poika raportissa.Alle kymmenen minuutin oikeudenkäynneissä pojilla ei ollut asianajajia. Oikeudenkäynnit pidettiin kurdiksi, jota arabiaa puhuvat pojat eivät ymmärrä.vaihtelevat. Irakin Kurdistanissa lapset tuomittiin kuudesta yhdeksään kuukauteen vankilassa. Irakin tuomioistuimissa lapsia on tuomittu jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksiin.Human Rights Watch arvioi, että vuoden 2018 lopulla Irakissa ja Irakin Kurdistanissa oli pidätettynä noin 1 500 lasta epäiltynä Isis-kytköksistä.Satoja lapsia, myös 185 ulkomaalaista, on jo tuomittu terrorismista.