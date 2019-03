Ulkomaat

Lakiesityksen mukaan valeuutisen levittämisestä voi saada Venäjällä 20 000 euron sakon

Venäjän

Arvostelijoiden

Venäjän

Helmikuussa

Oikaisu 7.3. kello 8.07: Jutussa luki virheellisesti, että 1,5 miljoonaa ruplaa olisi euroina yli 200 000, oikeasti se on yli 20 000.