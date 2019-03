Ulkomaat

Holokaustista selvinnyt Anne Frankin sisarpuoli tapasi natsitervehdyksiään kuvanneet lukiolaiset Kaliforniassa

Natsien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Schlossin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itävallassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy