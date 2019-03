Pohjois-Korea näyttää suunnittelevan ohjustestiä tai satelliitin laukaisemista, tuoreet satelliittikuvat paljastavat

Ulkomaat

Pohjois-Korea näyttää suunnittelevan ohjustestiä tai satelliitin laukaisemista, tuoreet satelliittikuvat palja

Pohjois-Korea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Korea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy