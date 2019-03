Ulkomaat

Kommentti: Suomi teki omat ratkaisunsa ja epä­onnistui; Ruotsin ja Tanskan sote-mallit ovat olennaisesti erila

tämä­kään hallitus taottua Suomelle sotea. Kun vaihto­ehdot olivat tulos tai ulos, päädyttiin viisi viikkoa ennen vaaleja jälkimmäiseen.Näin kansalaisena sitä alkaa miettiä, miksi Suomi ei tähän kykene. Lähimmissä verrokkimaissa kansa on käyttänyt jo vuosikausia melko lailla samankaltaisia systeemejä, joita meille nyt yritetään rakentaa.Ruotsissa terveydenhuolto on maakuntien vastuulla ja asiakkailla on vapaus valita yksityisen ja julkisen palvelutuottajan välillä. Raha seuraa potilasta.Tanskassa hoidon järjestäminen keskitettiin yli kymmenen vuotta sitten isommille yksiköille. Tai kuten sote-kielellä kuuluu sanoa: leveämmille harteille.Suomi on katsonut sotensa valmistelussa mallia muista Pohjoismaista. Joten mikä on, kun ei taidot riitä? Mikä on, kun ei onnistu?tarkastelu paljastaa kuitenkin totuuden. Suomi kulki umpikujaansa ihan omia reittejään. Täsmälleen samanlaiset mallit sopivat harvoin kahdelle eri maalle, ja Suomi totisesti teki omat ratkaisunsa.Erot Ruotsiin ja Tanskaan ovat perustavanlaatuisia. Ensinnäkin voidaan katsoa yksikköjen kokoa. Ruotsissa on 20 maakäräjäaluetta ja kaksi kertaa Suomea suurempi väestö. Keskusta halusi Suomeen 18 maakuntaa.Tanskassa luotiin viisi kappaletta noin miljoonan asukkaan alueita. Viisi oli se luku, jota asiantuntijat Suomessakin alun perin suosittelivat.Vielä merkittävämpi ero on rahoitus. Sekä Ruotsissa että Tanskassa terveydenhuolto rahoitetaan pääosin verovaroin ja yhtä kanavaa pitkin. Suomen tilanne on sekavampi. Meillä ei ole uskallettu kovin paljon edes puhua siitä, voisiko hoitoon pääsy muuttua tasapuolisemmaksi, jos työterveysjärjestelmä ja yksityisen puolen Kela-tuet lopetettaisiin.Lisäksi Ruotsin maakäräjäalueilla on verotusoikeus. Tämä antaa sisältöä niiden demokraattiselle roolille: maakäräjävaalien ehdokkaat voivat väitellä siitä, tehdäänkö leikkauksia vai nostetaanko veroja. Suomen kaatuneessa mallissa sote-maakuntien rahahanoja olisi käännellyt valtiovarainministeriö.Tanska taas ei näytä pitävän välitason hallinnosta lainkaan. Maakunnat lakkautettiin, kun nykymalli luotiin. Tehtiin nuo viisi aluetta. Nyt hallitus ilmoitti, että alueetkin lakkautetaan.Tulee valtionohjaus, viisi poliittisesti nimitettyä terveyshallintoa ja parikymmentä kuntayhtymää. Tietyissä asioissa, kuten sairauksien ennaltaehkäisyssä, kunnat saavat lisää valtaa.on esitettävä filosofinen kysymys: jos Suomen sote-vääntö on kestänyt monen mielestä liian kauan, niin mikä on kauan?Kuten pääkirjoitussivuillamme jo aiemmin todettiin, Ruotsissa sairaanhoidon keskittäminen maakäräjäalueille alkoi 1920-luvulla ja jatkui asteittain 1980-luvulle asti (HS 30.6.2017).Valinnanvapaus otettiin käyttöön Tukholman alueella 2008, mistä se levisi hiljalleen muualle maahan.On tässä vielä aikaa.