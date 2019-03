Ulkomaat

Ainakin 15 kuoli hyökkäyksessä yökerhoon Meksikossa

Ainakin

viisitoista ihmistä sai surmansa ja neljä loukkaantui hyökkäyksessä meksikolaiseen yökerhoon Salamancan kaupungissa varhain lauantaina paikallista aikaa, uutistoimisto AFP kertoo.Asein varustettuja hyökkääjiä oli useita ja he olivat paenneet autolla ammuskelun jälkeen.Salamanca sijaitsee Guanajuaton osavaltiossa, jossa viranomaiset ovat käynnistäneet operaation polttoainetta varastavia rikollisjengejä vastaan.Valtionyhtiö Pemexille on koitunut polttoainevarkauksista noin 2,7 miljardia euron tappiot viime vuosien aikana. Salamanca on tärkeän polttoaineen kuljetusputken varrella.