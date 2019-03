Ulkomaat

Uutuuskirja: Salaperäinen Taleban-johtaja mullah Omar piileksi vuosia amerikkalais­tukikohtien lähellä

Afganistanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taleban-liike

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bette

Afganistanin